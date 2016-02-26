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    Бушманов: «Барселона» и «Бавария» играют в тот футбол, который у нас называется спартаковским»

    Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов рассказал о том, какую манеру игры он пытается привить своим подопечным.

    "Я с детства болею за "Спартак" именно из-за его стиля футбола, который мне всегда нравился. Сейчас стараюсь этот футбол прививать своим подопечным. В то же время считаю, что лучшие команды мира и Европы играют так же. Это тот футбол, который у нас в стране называется спартаковский. Посмотрите на "Барселону", на "Баварию". У нас очень много похожего – много комбинационного, атакующего, умного футбола", – сказал Бушманов.

    Источник: ТАСС

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    26.02.2016 23:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 февраля 2016, 00:53

      Хахахаха!Идиот.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 27 февраля 2016, 00:37

      Суарес и Месси изучали спартаковский футбол ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 февраля 2016, 00:26

      Знали бы Бавария и Барса что играю в спартаковский футбол...

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 февраля 2016, 23:56

      Назывался.

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