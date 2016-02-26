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    Марадона: «Инфантино – предатель»

    Бывший футболист и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал победу Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА.

    "Принц Али и шейх Салман обладают большими возможностями, а Инфантино, по-моему – настоящий предатель. Его начальник уже почти за решеткой, а он работает, словно ничего и не произошло. Джанни перемешивал шары на жеребьевках и был кандидатом на пост президента ФИФА – это очень плохо.

    Президентом может быть тот, кто не пытается заработать миллионы благодаря манипуляциям с шарами и спонсорам. Только такого кандидата я бы поддержал", – приводит слова Марадоны Ambito.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2016 22:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 27 февраля 2016, 09:29

      Негативная личность - Марадона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 00:12

      Однозначно "нашим кандидатом" хороший человек быть не может, ага. Да Инфантино и не является союзником Мутко, так одни пустые обещания.

      1
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 26 февраля 2016, 23:26

      Похожий на трансвестита жирный наркоша-рукоблуд всё ещё что-то тявкает??

      -3
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