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    Селезнев: «Не думаю, что после перехода в «Кубань» меня перестанут вызывать в сборную»

    Новоиспеченный нападающий "Кубани" Евгений Селезнев считает, что его переезд в российскую Премьер-лигу никак не должен сказаться на его месте в национальной сборной Украины.

    – Нет опасений, что из-за перехода в "Кубань" вас перестанут вызывать в сборную Украины?

    – Я не читаю интернет. Не думаю, что меня перестанут вызывать, если буду забивать голы за "Кубань". Я никогда не смешивал спорт и политику. Сложилась определенная ситуация, надеюсь, люди разберутся. Может, кто-то назвал меня предателем, не знаю… Но я никого не предавал! Поступил честно перед всеми. Пришел играть сюда в футбол, чтобы в будущем помочь своей сборной!

    – С главным тренером сборной Украины Михаилом Фоменко свой переход обсуждали?

    – Я эти дела могу обсудить только со своей семьей. Моя жизнь – это же не жизнь главного тренера сборной.

    – К слову, Андрей Ярмоленко недавно сказал, что никогда бы не перешел в российский клуб, так как отец его не понял бы.

    – Я дружу с Андреем. Но я сделал свой выбор. У меня оставалось еще два месяца контракта с"Днепром". Если бы, не дай бог, я получил травму, кто мне потом будет платить деньги? Поймите, я хочу играть в футбол и поехать на чемпионат Европы. Вот, собственно, и все.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2016 18:43
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