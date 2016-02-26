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  • Ребров: «При Якине было много работы на физику, у Аленичева больше тренировок с мячом»

Ребров: «При Якине было много работы на физику, у Аленичева больше тренировок с мячом»

26 февраля 2016, 12:43

Голкипер и капитан московского "Спартака" Артем Ребров рассказал о различиях между тренировочными процессами бывшего главного тренера команды Мурата Якина и нынешнего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева.

"У каждого своя философия, каждый тренер несет что-то свое. У Якина, наверное, было больше работу на физику, в плане прыжковой работы. Сейчас это заменяется работой в тренажерном зале, поэтому больше игровых упражнений, квадратов, больше работаем с мячом. Накопилась ли усталость? Конечно, есть, хотя не скажу, что уже прямо выть хочется. Такого нет. Мы здесь друг друга развлекаем, общаемся, чтобы не было так скучно. Стоит отметить, что тренировки хорошо построены, у нас нет какой-то моральной усталости. Накапливается, конечно, под конец немного, но надо потерпеть, чуть-чуть осталось до окончания сборов. По личному опыту могу сказать, что для меня сборы проходят быстро, и это большой плюс", - отметил Ребров.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Якин Мурат Аленичев Дмитрий
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