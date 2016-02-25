Шевченко лестно отозвался о Берлускони

Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко с уважением относится к владельцу клуба Сильвио Берлускони. Недавно исполнилось 30 лет с момента покупки бизнесменом "красно-черных", с чем его украинец и поздравил.

"Надеюсь, Берлускони будет руководить "Миланом" еще 30 лет. Он особенный человек для всех поклонников "россонери", в том числе для меня, я всегда оставался болельщиком "Милана". Я с уважением отношусь к нему, он знает, что нужно делать для победы. Он привел "Милан" к победами, и я уверен, что наш президент принесет нам новые успехи", - сказал Шевченко.