«Манчестер Юнайтед» - «Мидтьюлланд». Онлайн-трансляция

"Манчестер Юнайтед" после выездного поражения (1:2) в матче с "Мидтьюлландом" попытается пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Для выхода в следующий раунд турнира "красным дьяволам" достаточно победы со счетом 1:0.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - " Мидтьюлланд". Начало в 23:05, не пропустите!