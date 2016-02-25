Кин: «Игра Туре иногда раздражает»

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказался о действиях полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (3:1).

"Яя Туре играет прекрасно, когда у него хорошее настроение. Сегодня ему предоставили много свободы для подключений к атакам.

А вообще его игра раздражает, потому что я видел, как в некоторых матчах он просто был не готов. Ему не нравится возвращаться назад, он уже немного постарел", – отметил Кин в интервью ITV.

Напомним, что в матче с "Динамо" Туре забил гол и отдал результативную передачу.