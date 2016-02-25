Ван Гаал: «В Дании мы проигрывали подборы и не должны допустить этого в ответной игре»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал знает, за счет чего его подопечные могут пройти датский "Мидтьюлланд" в Лиге Европы. Напомним, что сегодня в Манчестере состоится ответная встреча между командами и пройдет она в рамках 1/16 финала Лиги Европы (первая игра – 1:2).

"Желание — это потрясающе. Оно нам потребуется, равно как жажда борьбы и возбужденность – я часто использую это слово для своих игроков.

В Дании мы проигрывали подборы и не должны допустить этого в ответной игре. Вообще подборы важно выигрывать в каждом матче, особенно когда соперник использует длинные забросы. Борьбу за мяч еще можно проиграть, но подбор – нет.

Кроме того, мы должны лучше держать мяч и быстрее передвигать его, особенно когда соперник так хорошо организован.

Надеюсь, проявим больше желания бороться. Игроки показали это против "Шрусбери", но каждый матч складывается по-разному и в каждом матче игроки и тренеры хотят биться за победу", — отметил ван Гаал.