Ван Гаал: «Я часто говорю игрокам о возбуждении»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланда" рассказал о том, какого настроения он требует от игроков.

"Я не был великим футболистом, как вы знаете, но когда я играл на переполненных стадионах, я всегда отдавал все силы.

Это плохой знак для "Манчестер Юнайтед". Думаю, что большинство игроков "Мидтьюлланда" будет в восторге от выездной игры на "Олд Траффорд", и для них этот матч может стать матчем всей жизни.

Желание – это фантастическое слово. Я часто говорю своим игрокам о возбуждении", – сказал ван Гаал.