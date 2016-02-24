Около 700 российских болельщиков получили запрет на посещение стадионов

Порядка 700 болельщиков вошли в черный список и не смогут посещать футбольные матчи на стадионах.

Такое наказание фанаты получили за хулиганские выходки во время матчей. В итоге, из-за действий хулиганов клубы получали солидные штрафы.

Впрочем, это наказание пока что может быть применимо лишь для крупных стадионов, на которых билеты приобретаются по паспортам. Для небольших арен этот вопрос еще требует доработки.

В черный список болельщики попадают только после судебного решения.