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    Около 700 российских болельщиков получили запрет на посещение стадионов

    Порядка 700 болельщиков вошли в черный список и не смогут посещать футбольные матчи на стадионах.

    Такое наказание фанаты получили за хулиганские выходки во время матчей. В итоге, из-за действий хулиганов клубы получали солидные штрафы.

    Впрочем, это наказание пока что может быть применимо лишь для крупных стадионов, на которых билеты приобретаются по паспортам. Для небольших арен этот вопрос еще требует доработки.

    В черный список болельщики попадают только после судебного решения.

    Источник: М24

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    24.02.2016 17:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 24 февраля 2016, 19:30

      Правильно, не должно быть вседозволенности.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 18:03

      А это конституционно?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 24 февраля 2016, 18:27

      Стадионы частная собственность;хочу-пускаю,хочу
      -нет

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