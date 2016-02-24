Павлов возглавил «Арсенал»

Текстильщик Камышин запомнился особо, ага.
Новым главным тренером тульского "Арсенала" назначен Сергей Павлов.
Такое решение было принято на собрании Правления клуба. На этом посту Павлов сменил Виктора Булатова.
Напомним, что после 24 туров "Арсенал" имеет в своем активе 46 очков и занимает 3 место в ФНЛ.
60-летний Павлов за свою карьеру тренировал "Текстильщик", "Сатурн", "Уралан", "Черноморец", "Луч-Энергию", "Кубань", "Шинник", "Торпедо" и вновь "Сатурн". Работал в тренерском штабе "Спартака" и сборной России.