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    Павлов возглавил «Арсенал»

    Новым главным тренером тульского "Арсенала" назначен Сергей Павлов.

    Такое решение было принято на собрании Правления клуба. На этом посту Павлов сменил Виктора Булатова.

    Напомним, что после 24 туров "Арсенал" имеет в своем активе 46 очков и занимает 3 место в ФНЛ.

    60-летний Павлов за свою карьеру тренировал "Текстильщик", "Сатурн", "Уралан", "Черноморец", "Луч-Энергию", "Кубань", "Шинник", "Торпедо" и вновь "Сатурн". Работал в тренерском штабе "Спартака" и сборной России.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    24.02.2016 16:22
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 17:54

      Текстильщик Камышин запомнился особо, ага.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +139

      Fandorine 24 февраля 2016, 17:47

      Собаки Павлова.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Fandorine 24 февраля 2016, 17:57

      Тоже знаком с условными рефлексами?

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