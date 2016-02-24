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Полузащитник «Атлетико» перешел в «Ростов»

24 февраля 2016, 12:33
8

Полузащитник молодежного состава мадридского "Атлетико" Сеид Эззатоллахи перешел в "Ростов".

"Предложение от "Ростова" поступило еще в начале этого сезона. Сердар Азмун рассказывал мне, что в том году команда чуть не вылетела из премьер-лиги, но пришел Курбан Бердыев, и все наладилось. Вижу, что у моего нового клуба есть будущее, задачи. Здесь я смогу расти как футболист", – сказал Эззатоллахи.

19-летний Эззатоллахи выступал за третью команду "Атлетико" с 2014 года и провел за нее 5 матчей. За сборную Ирана сыграл 4 матча и забил 1 гол.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Ростов Атлетико Азмун Сердар Бердыев Курбан
Комментарии (8)
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Рулон Обоев
1456310214
Звучит как угроза.
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CSKA №1
1456317250
Иранец
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CSKA №1
1456317293
Но вот незадача,Ростов слетит в середину таблицы по итогам сезона!!!
Ответить
андрей андреев
1456321786
Цска в опе,цска в опе.....
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FanatSerj
1456327720
Дружбана купили Азмуну. На перспективу покупать это хорошо для бюджета клуба может сказаться.
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андрей андреев
1456327759
Ростов,спартак,краснодар
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