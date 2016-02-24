Полузащитник «Атлетико» перешел в «Ростов»

Полузащитник молодежного состава мадридского "Атлетико" Сеид Эззатоллахи перешел в "Ростов".

"Предложение от "Ростова" поступило еще в начале этого сезона. Сердар Азмун рассказывал мне, что в том году команда чуть не вылетела из премьер-лиги, но пришел Курбан Бердыев, и все наладилось. Вижу, что у моего нового клуба есть будущее, задачи. Здесь я смогу расти как футболист", – сказал Эззатоллахи.

19-летний Эззатоллахи выступал за третью команду "Атлетико" с 2014 года и провел за нее 5 матчей. За сборную Ирана сыграл 4 матча и забил 1 гол.