Мхитарян мог перейти в «Спартак» или «Анжи»

Агент Валерий Оганесян рассказал, что армянский полузащитник Генрих Мхитарян несколько лет назад мог перейти из "Шахтера" не в дортмундскую "Боруссию", а в один из российских клубов.

"Еще до перехода в "Боруссию" он должен был из "Шахтера" перейти в "Анжи". Давали фантастические деньги - подъемные 6 млн евро, зарплата примерно такая же. Комиссионные – космическая цифра. И получилось так, что из-за уговоров перейти в "Анжи" я поругался с Генрихом. Дело не в деньгах. Просто искренне хотел осуществить этот трансфер, выполнить задачу. Руководители "Шахтера" сами больше склонялись к варианту с "Анжи", но Генрих не соглашался. Говорил, что хочет уехать в Европу. В общем, хочу извиниться перед ним за то давление, и сказать: он - молодец, что перешел в Дортмунд и не посмотрел на деньги. У него ведь еще и серьезное предложение от "Спартака" было.

Я привозил его в "Спартак". Ему Джеван Челоянц, акционер красно-белых, сказал: "Вот тебе бумага – пиши, сколько ты хочешь получать". Но Генрих нацелился на Европу", - сказал Оганесян.

Напомним, что в 2013 году Мхитарян перешел из "Шахтера" в "Боруссию" за 27,5 миллионов евро. За время выступлений в немецкой клубе хавбек провел 122 матча и забил 35 голов.