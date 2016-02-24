Алвес: «Доказали, что у нас есть яйца»

Защитник "Барселоны" Даниэль Алвес не согласен с мнением, что у его команды есть проблемы с мотивацией. В частности, он прокомментировал вчерашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом" (2:0).

"Мы все поставили перед собой цель и работаем в этом направлении. Нас мотивируют не эти матчи, а возможность выступлений за "Барселону". А все остальное является плодом работы. Мы доказали, что имеем пару яиц и характер для того, чтобы двигаться вперед с нашими целями. А потом уже качество играет определяющую роль", — сказал бразилец.

Ответная встреча "Барселоны" и "Арсенала" состоится 16 марта.