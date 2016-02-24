Лам: «Счет 2:2 нас устраивает»

Защитник мюнхенской "Баварии" Филипп Лам признал, что его команда допустила несколько ошибок, из-за которых "Ювентус" смог спастись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2).

"Лига чемпионов — вот кто сегодня победил. Футбольные болельщики увидели яркий матч, наполненный событиями. Счет 2:2 нас устраивает. Это хороший задел перед ответной встречей.

"Ювентус" — отличная команда. Наши собственные ошибки позволили им спасти матч, но мы можем быть довольны первыми 60 минутами матча", – сказал капитан мюнхенцев.