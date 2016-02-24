Аллегри: «Теперь «Ювентусу» нужно побеждать в Мюнхене»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри верит, что его команда сумеет выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на домашнюю ничью с "Баварией" (2:2) в первом матче 1/8 финала.

"Для выхода в следующий раунд нам нужно выиграть один из матчей с "Баварией". Теперь нам нужно победить в Мюнхене. Моя команда провела хороший второй тайм, в отличие от первого, в котором мы допустили немало ошибок. Мы могли и получше сыграть в обороне, но при этом создавали опасные моменты у ворот соперника. Мы сумели прибавить во втором тайме. Это является доказательством того, что в Лиге чемпионов нужно верить в себя. Я верю, что "Ювентус" может пройти дальше", - сказал Аллегри.

Напомним, что матч "Бавария" - "Ювентус" состоится 16 марта.