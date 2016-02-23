Пекерман: «Переход Фалькао в китайский клуб неудобен»

звоночек Фалькао, перейдешь. играть за сборную не будешь..
Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман не советует нападающему "Челси" Радамелю Фалькао принимать предложения китайских команд.
"Каждый волен выбирать то, что считает нужным, но переход Фалькао в китайский клуб неудобен с точки зрения перелетов в расположение национальной команде. Фалькао способен конкурировать и хорошо работать в любой команде и в любом чемпионате, но дальние перелеты будут сокращать время для восстановления, в связи с чем количество травм увеличится", - сказал он.
Напомним, что сейчас Фалькао на правах аренды выступает за "Челси".