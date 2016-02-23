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    Пекерман: «Переход Фалькао в китайский клуб неудобен»

    Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман не советует нападающему "Челси" Радамелю Фалькао принимать предложения китайских команд.

    "Каждый волен выбирать то, что считает нужным, но переход Фалькао в китайский клуб неудобен с точки зрения перелетов в расположение национальной команде. Фалькао способен конкурировать и хорошо работать в любой команде и в любом чемпионате, но дальние перелеты будут сокращать время для восстановления, в связи с чем количество травм увеличится", - сказал он.

    Напомним, что сейчас Фалькао на правах аренды выступает за "Челси".

    Источник: The Sun

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    23.02.2016 17:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 24 февраля 2016, 07:34

      звоночек Фалькао, перейдешь. играть за сборную не будешь..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 23 февраля 2016, 19:01

      Он намекает Фалькао.

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