Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Инфантино: «На чемпионате мира должно играть 40 команд»

23 февраля 2016, 12:10
2

Кандидат на должность президента ФИФА Джанни Инфантино предложил увеличить количество стран-участниц финальной стадии чемпионата мира. По его словам, на главном футбольном турнире четырехлетия должно выступать 40 команд.

"Считаю, что на чемпионате мира должно играть 40 команд с 2026 года. Это уникальное событие, которое приковывает внимание всего мира каждые четыре года и является самым мощным инструментом для продвижения футбола в каждом уголке мира. Если мы дадим восьми странам возможность участия, мы дадим гражданам этой страны стать частью этого соревнования", - сказал он.

Напомним, что по текущему регламенту на ЧМ играет 32 команды.

Источник: AS
Весь мир
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
18JG
1456220999
А че не 80?
Ответить
Black Giz
1456239393
Посмотрим на новый формат Евро, а потом можно будет размышлять на эту тему.
Ответить
Главные новости
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
2
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
5
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
4
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
4
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
10
Все новости
Все новости
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
14:57
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско
14:41
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России
14:15
3
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
13:59
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
4
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
4
Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба
13:16
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
12:59
2
Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА
12:52
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
2
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
10
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
7
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
11:59
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
7
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
12
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
25
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
10:36
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+