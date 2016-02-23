Инфантино: «На чемпионате мира должно играть 40 команд»

Кандидат на должность президента ФИФА Джанни Инфантино предложил увеличить количество стран-участниц финальной стадии чемпионата мира. По его словам, на главном футбольном турнире четырехлетия должно выступать 40 команд.

"Считаю, что на чемпионате мира должно играть 40 команд с 2026 года. Это уникальное событие, которое приковывает внимание всего мира каждые четыре года и является самым мощным инструментом для продвижения футбола в каждом уголке мира. Если мы дадим восьми странам возможность участия, мы дадим гражданам этой страны стать частью этого соревнования", - сказал он.

Напомним, что по текущему регламенту на ЧМ играет 32 команды.