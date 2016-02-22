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    Руководство «ПСЖ» провело беседу с Орье

    Защитник "ПСЖ" Серж Орье был вызван на беседу к руководству клуба в связи с оскорблениями в адрес главного тренера Лорана Блана и нападающего Златана Ибрагимовича. Напомним, что из-за своего поступка футболист был переведен в дубль.

    "Серж Орье ответил на вопросы руководства относительно своих высказываний в Интернете.

    Руководство примет решение по итогам этого разговора и сообщит о нем футболисту в оговоренные сроки.

    До того, как будет принято решение, клуб не будет делать заявлений на эту тему", – говорится в объявлении на официальном сайте "ПСЖ".

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    22.02.2016 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 февраля 2016, 23:46

      Ивуарийский Серёжа, блин, нехорошо намекал на характер отношений Блана со Златаном, ага.

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