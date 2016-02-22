Маевский опроверг информацию о своем уходе из «Анжи»

Полузащитник "Анжи" Иван Маевский заявил, что не собирается покидать махачкалинскую команду, несмотря на появившиеся в СМИ слухи.

"Вообще не понимаю, откуда берутся подобные слухи. Я в шоке от подобных новостей и хотел бы попросить некоторые СМИ проверять информацию, прежде чем выдавать ее за мои слова. У меня идет обычный тренировочный процесс, и так как я пропустил много времени, то набор нормальных кондиций занимает немного больше времени, чем хотелось бы. Тренируюсь и готов бороться за место в основном составе", – отметил Маевский.