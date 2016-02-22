Нигматуллин: «Поступок Тарасова – не повод для его продажи»

Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин считает, что поступок полузащитника железнодорожников Дмитрия Тарасова не должен повлиять на его положение в клубе. Напомним, после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2) хавбек продемонстрировал майку с изображением президента России Владимира Путина.

"Тарасов совершил не совсем правильный поступок, но это не повод для продажи футболиста в другой клуб. Он важен для "Локомотива". Тема пиара сработала на все 100 процентов. В футбольном мире гораздо больше интересных вещей, чем футболка Тарасова, давайте говорить лучше о них. Или акцентировать внимание на неудачном выступлении наших команд в еврокубках – перевели наш чемпионат на систему "осень-весна" ради улучшения результатов в Европе, а пока все наоборот", – рассказал Нигматуллин.