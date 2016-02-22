Погба: «В матче с «Баварией» нам нечего терять»

Хавбек "Ювентуса" Поль Погба расхвалил "Баварию" перед матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– "Ювентус" встречался с "Баварией" в четвертьфинале ЛЧ-2012/13. Что вы помните о тех матчах?

– Помню, что сидел тогда на скамейке запасных. "Бавария" тогда была действительно очень сильна. В том году она выиграла Лигу чемпионов. Помню, что это была команда с высокой организацией игры и просто убийственными футболистами в нападении.

В этом году у нее тоже очень мощный коллектив с индивидуально сильными игроками, которые могут выстрелить в любой момент. Но мы – "Ювентус", клуб-гранд. "Бавария" тоже гранд, однако мы отдадим борьбе все силы. Мы не фавориты в этой паре, но это также может оказаться нашим преимуществом. Терять нам нечего.

– Вы финишировали на втором месте в группе и ответный матч с "Баварией" сыграете на выезде. Какое значение будет иметь этот факт?

– Мы могли стать в группе и первыми, но главным было выйти в плей-офф. Мы не являемся фаворитами в соперничестве с "Баварией", однако это не проблема. Игры против "ПСЖ", "Барселоны", "Баварии"... Это Лига чемпионов! После группового этапа слабых команд в Лиге чемпионов не остается. Сделаем все и постараемся, пробиться дальше.

– Вы на протяжении трех лет играли в "Юве" с Видалем, который ныне защищает цвета "Баварии". Расскажите о его футбольных качествах.

– Артурито перебрался в "Баварию", а помимо него нам будет противостоять еще один экс-игрок "Юве" Коман. Все мы хорошо знаем класс Артуро – это очень динамичный игрок, который много двигается и может забить в любой момент. Он очень техничен, способен отдать прекрасный последний пас, так что это идеальный футболист, но в этом нет ничего нового.

На тренировках мы будем разбираться, как остановить его и других игроков "Баварии". Мы хорошо знаем Артуро, так что придется его попинать – но не слишком жестоко! Надеемся выиграть у моего друга Артурито.

Напомним, что "Ювентус" и "Бавария" сыграют во вторник, 23 февраля.