«Тоттенхэм» готов продлить соглашение с Льорисом

"Тоттенхэм" планирует предложить продлить соглашение голкиперу Уго Льорису. Француз готов пойти на этот шаг исключительно в случае попадания лондонского клуба в Лигу чемпионов на следующий сезон. На сегодняшний день заработная плата 29-летнего вратаря составляет 100 000 евро в неделю. Если игрок согласится на пролонгацию контракта, его оклад будет повышен на 20 000, а сам он будет связан трудовыми обязательствами со "шпорами" до 2020-го года

В нынешнем сезоне Льорис сыграл в 25-ти поединках и пропустил 19 голов. "Тоттенхэм" после 26-ти туров АПЛ располагается на второй строчке таблицы.