Оскар: «У меня нет желания покидать Европу и переезжать в Китай»

Полузащитник лондонского "Челси" Оскар рассказал о том, что в зимнее трансферное окно ему пришлось отвергнуть несколько предложений от китайских клубов. По информации источника, 24-летнего бразильца пытался заполучить "Цзянсу Сунин", ряды которого в январе пополнили соотечественники Оскара хавбеки Рамирес и Алекс Тейшейра. Китайский клуб предлагал за полузащитника 58 миллионов евро.

"Конечно, я был расстроен уходом Рамиреса, ведь мы друзья, родом из одной страны, говорим на одном языке, всегда помогали друг другу. Но это хороший переход для него.

К моей персоне также был определенный интерес, но у меня нет желания покидать Европу. Переезд в Китай стал бы для меня слишком большой переменой и пошел бы наперерез всей моей карьере, всему тому, чего я успел достичь к этому моменту.

"Челси" - фантастический, большой клуб, а я все еще молод. Мне всего 24 года и вся моя футбольная карьера впереди", - сказал Оскар.