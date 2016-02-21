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    Председатель правления БАТЭ: «Главный тренер хотел пригласить Милевского в команду»

    Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал о несостоявшемся приглашении в команду нападающего Артема Милевского, который в итоге оказался в румынской "Конкордии".

    - Объясните, почему в БАТЭ так и не перешел Милевский?

    - Вели переговоры, но трансфера не случилось. Почему? Есть причины, о которых говорить не вправе. Артем хороший футболист, и если у него получится в Румынии, только порадуемся. А так… Что касается его прошлого, то каждый человек имеет право на ошибки и какие-то слабости. Это тоже опыт, который нужно использовать для движения вперед. Я не сторонник навешивания ярлыков. Не хочу вспоминать, кто и чего когда-то наговорил. Это были эмоции, за которые все и любят футбол.

    - Кто в Борисове настаивал на приглашении Милевского?

    - Это тренерская идея. Александр Ермакович общается со многими коллегами, в том числе и с Украины, наверняка были контакты и с Александром Хацкевичем. Так все и вызрело. А когда штаб озвучивает мне какую-то инициативу, я должен становиться слугой тренеров. Ну не сложилось в этот раз, по не зависящим от меня обстоятельствам, ничего не поделать.

    Источник: Pressball

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    21.02.2016 11:54
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