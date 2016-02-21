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    Панюков: «При Хомухе в сборной чувствовалось разделение»

    Нападающий "Аяччо" Андрей Панюков прокомментировал неудачный старт молодежной сборной России в отборочном турнире Евро-2017. Команда Николая Писарева занимает сейчас пятое место в группе, отставая от лидера – сборной Германии, на 12 очков.

    - Молодежная сборная показала не очень убедительную игру в отборочных матчах Евро-2017. В чем причина?

    - Много было уже разговоров об этом. Сами ребята тоже не остались в стороне, высказывали недовольство. Особенно после провальных игр. Надеюсь, Николай Николаевич Писарев настроит команду на нужный лад. При Дмитрие Хомухе чувствовалось какое-то разделение, хотя ребята между собой хорошо общались. Наверное, тренеру просто не удалось найти правильный подход к коллективу как к единому целому.

    - Шансов на выход из группы нет?

    - Матчей нам не так много осталось. Теряем очко остаемся дома. Надо всех обыгрывать. Едва ли это просто будет сделать. Если в марте сыграем так же, как и в ноябре, занавес.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.02.2016 09:54
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