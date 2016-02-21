«Челси» - «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини накануне матча против "Челси" признался, что имеет в своем распоряжении всего 13 здоровых человек основного состава, поэтому в Лондоне сыграют резервисты, а ведущие игроки будут готовиться к встрече Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!