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    Кержаков: «Надеюсь, Слуцкий смотрит игры «Цюриха»

    Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков выразил надежду на то, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий следит за его выступлениями в Швейцарии.

    – С Россией связь поддерживаете?

    – А как же? Я же не в Африку уехал, телефон работает, это не отдельный какой-то мир. С Россией связь поддерживаю, слежу вот за нашими командами в еврокубках.

    – Вопрос в том, следят ли за вами.

    – Моя задача – играть. А уже главный тренер будет решать. Я надеюсь, что он смотрит игры. Мне остается только добросовестно выполнять свою работу, помогать "Цюриху" по мере сил, – сказал Кержаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2016 01:26
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