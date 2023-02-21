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    В полиции Швейцарии сообщили, что найти напавших на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» будет почти невозможно

    Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Артем Овсянников, которого избили швейцарские болельщики, рассказал о ходе дела.

    «Протокол передан в прокуратуру, но шансы найти этих людей очень низки из-за отсутствия системы распознавания лиц на стадионе. Это слова Александры Майер, вахмистра кантональной полиции Швейцарии.

    Когда я сказал о резонансе в России, она определенной интонацией дала понять, что ей не нравится мой поступок», – сказал Овсянников.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2023 22:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24247

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Странно, должны были заявить, что это Овсянников отбабошил всю Фан-трибуну.

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