В полиции Швейцарии сообщили, что найти напавших на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» будет почти невозможно

Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Артем Овсянников, которого избили швейцарские болельщики, рассказал о ходе дела.

«Протокол передан в прокуратуру, но шансы найти этих людей очень низки из-за отсутствия системы распознавания лиц на стадионе. Это слова Александры Майер, вахмистра кантональной полиции Швейцарии.

Когда я сказал о резонансе в России, она определенной интонацией дала понять, что ей не нравится мой поступок», – сказал Овсянников.

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