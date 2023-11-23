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    Чалов сравнил уровень чемпионатов России и Швейцарии

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов, поигравший на правах аренды за «Базель» в 2022 году, сравнил уровни российской и швейцарской лиг.

    – Лига в Швейцарии сильнее, чем РПЛ?

    – Вообще ни разу. Да, там хорошая интенсивность, футбол открытый такой, зрелищный и результативный… Но сейчас у нас чемпионат стал вообще очень зрелищный, посмотрите, какие счета! 2:2, 3:3 не редкость.

    – Потому что классные центральные защитники уехали?

    – Нет. Кто в «Спартаке» был? Жиго? Сейчас Бабич. А теперь Чернова попробуй пройди! У нас команды стали меньше бояться, раскрепостились, нет этой «зоны еврокубков», за которую все пытались зацепиться. Сейчас ты в РПЛ либо первый, либо не важно какой, можно рисковать.

    • Чалов провел в нынешнем сезоне 21 матч за ЦСКА, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.
    • За «Базель» нападающий провел 16 матчей и забил 2 гола.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 17:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +954

      Цугундeр 24 минуты назад

      Да , браво , Федя. Без иронии. Милота.
      Видишь мяч -давай , х.ячь. Смотрибельно.

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      Рейтинг: +3830

      FRZZ 30 минут назад

      Это субъективное мнение Чалова...

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