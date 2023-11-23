Чалов сравнил уровень чемпионатов России и Швейцарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, поигравший на правах аренды за «Базель» в 2022 году, сравнил уровни российской и швейцарской лиг.
– Лига в Швейцарии сильнее, чем РПЛ?
– Вообще ни разу. Да, там хорошая интенсивность, футбол открытый такой, зрелищный и результативный… Но сейчас у нас чемпионат стал вообще очень зрелищный, посмотрите, какие счета! 2:2, 3:3 не редкость.
– Потому что классные центральные защитники уехали?
– Нет. Кто в «Спартаке» был? Жиго? Сейчас Бабич. А теперь Чернова попробуй пройди! У нас команды стали меньше бояться, раскрепостились, нет этой «зоны еврокубков», за которую все пытались зацепиться. Сейчас ты в РПЛ либо первый, либо не важно какой, можно рисковать.
- Чалов провел в нынешнем сезоне 21 матч за ЦСКА, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.
- За «Базель» нападающий провел 16 матчей и забил 2 гола.
Источник: «Комсомольская правда»