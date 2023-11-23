Чалов сравнил уровень чемпионатов России и Швейцарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, поигравший на правах аренды за «Базель» в 2022 году, сравнил уровни российской и швейцарской лиг.

– Лига в Швейцарии сильнее, чем РПЛ?

– Вообще ни разу. Да, там хорошая интенсивность, футбол открытый такой, зрелищный и результативный… Но сейчас у нас чемпионат стал вообще очень зрелищный, посмотрите, какие счета! 2:2, 3:3 не редкость.

– Потому что классные центральные защитники уехали?

– Нет. Кто в «Спартаке» был? Жиго? Сейчас Бабич. А теперь Чернова попробуй пройди! У нас команды стали меньше бояться, раскрепостились, нет этой «зоны еврокубков», за которую все пытались зацепиться. Сейчас ты в РПЛ либо первый, либо не важно какой, можно рисковать.