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  • Погба: «Гвардиола – икона мирового футбола, я бы хотел с ним поработать»

Погба: «Гвардиола – икона мирового футбола, я бы хотел с ним поработать»

20 февраля 2016, 19:31
6

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба поделился своим мнением о главном тренере "Баварии" Хосепе Гвардиоле, который летом возглавит "Манчестер Сити".

"Это тренер с колоссальным опытом, его философия игры всегда очень сильно влияет на его команды. Гвардиолу уважают, под его руководством хочется играть и совершенствоваться. Он икона мирового футбола. Мне говорили, что он может улучшить игру любого футболиста.

Сейчас я в "Ювентусе", но, конечно, хотел бы поработать с Гвардиолой, чтобы стать лучше", – сказал Погба.

Источник: Sky.de
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Италия Ювентус Бавария Погба Поль Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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Igil777
1455987272
Поведется на бабло сити
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alexproff
1455987489
До иконы ему далековато
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bw17
1455990371
Что-то меня Погба стал раздражать.. Года идут, а прогресса в его игре не видно. Зато любитель ля-ля справлять. Для него сейчас Аллегри икона и Ювентус храм, которому он по гроб жизни обязан.. Вот пусть здесь и сейчас наконец и поработает!!!
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3ton
1455991444
лучший тренер Мира
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ЖОРРО
1455992103
Очень позабавила вот эта фраза "Мне говорили, что он может улучшить игру любого футболиста."....А сам Поль не имеет своего мнения? А если ему скажут что "Валерий Карпин может улучшить игру любого игрока",он захочет перейти к нему в Армавир???))
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Aztec58
1455998676
Много говорит, дорого стОит, но игрой не впечатляет, ага.
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