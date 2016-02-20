Погба: «Гвардиола – икона мирового футбола, я бы хотел с ним поработать»

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба поделился своим мнением о главном тренере "Баварии" Хосепе Гвардиоле, который летом возглавит "Манчестер Сити".

"Это тренер с колоссальным опытом, его философия игры всегда очень сильно влияет на его команды. Гвардиолу уважают, под его руководством хочется играть и совершенствоваться. Он икона мирового футбола. Мне говорили, что он может улучшить игру любого футболиста.

Сейчас я в "Ювентусе", но, конечно, хотел бы поработать с Гвардиолой, чтобы стать лучше", – сказал Погба.