Владелец «Интера»: Моуринью – великолепный специалист, но в данный момент у нас есть Манчини»

Владелец "Интера" Эрик Тохир заявил, что вопреки слухам о приходе на тренерский мостик "нерадзурри" Жозе Моуринью, команду продолжит тренировать нынешний наставник Роберто Манчини, которому он всецело доверяет.

"Моуринью – великолепный специалист, он создавал историю "Интера". Однако в данный момент у нас есть Манчини, и его роль в истории нашего клуба также немаловажна, он добивался с ним отличных результатов. Он способен встряхнуть команду, в этом у меня есть абсолютная уверенность.

Нельзя сравнивать прошлый и нынешний сезоны, ведь в клубе произошли немалые изменения. Тем не менее, нам понадобится большее количество времени. Однако, это нас не оправдывает", – сказал Тохир.