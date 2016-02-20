«Верона» – «Кьево». Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 26-го тура Серии А состоится веронское дерби – "Верона" на своем поле примет "Кьево". Дела у обеих команд идут неважно: "летающие ослики" барахтаются в середине таблицы, а желто-синие так и вовсе оккупировали последнюю строчку в таблице. Ждем захватывающего и жаркого поединка!

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 20:00, не пропустите!