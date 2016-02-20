«Бавария» – «Дармштадт». Смотреть онлайн

Сегодня в матче 22-го тура Бундеслиги безоговорочный лидер "Бавария" будет экзаменовать "Дармштадт", находящийся в нижней части турнирной таблицы. Посмотри, сможет ли записной аутсайдер что-либо противопоставить гранду немецкого футбола на его поле.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 17:30, не пропустите!