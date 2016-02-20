«Лас Пальмас» — «Барселона». Онлайн-трансляция

"Барселона" отлично проводит сезон, стремительно приближаясь к очередной победе в чемпионате Испании. Однако отрыв в 6 очков лишь кажется большим — стоит один раз недооценить соперника и уступить, и разрыв можно будет свести на ноль в очной встрече. Сегодня отобрать очки у испанского чемпиона попробует скромный "Лас Пальмас", расположившийся на 18 месте.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Лас Пальмас" — "Барселона". Начало в 18:00. Не пропустите!