«Ливерпуль» хочет вернуть деньги за Балотелли, продав его в Китай

Английский "Ливерпуль" нашел способ заработать на трансфере нападающего клуба Марио Балотелли. Приобретение игрока за 20 миллионов евро в 2014 году стало настоящим провалом, так как футболист отметился лишь одним голом за свой новый клуб. Отчаявшись найти покупателя в Европе, "Ливерпуль" попробует продать игрока в один из китайских клубов за солидную сумму.

Напомним, что в настоящий момент Балотелли выступает за "Милан" на правах аренды. Возвращение в стан "россонери" также не получилось удачным для игрока — на его счету всего один гол.