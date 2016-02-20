Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гинер: «Хотелось бы открыть стадион с «Челси» или «Барселоной»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как клуб будет открывать свой новый стадион, первый матч на котором может быть сыгран уже в августе.

    "Позову ли "Челси" из-за хороших отношений с Абрамовичем? Мои отношения с Романом Аркадьевичем тут не могут играть никакой роли, потому что у клубов такого уровня в межсезонье почти все расписано, причем на годы. Просить его, чтобы он ломал подготовку выезда в Америку, Китай или еще на какие-то коммерческие турниры, чтобы "Челси" страдал из-за того, что он ко мне хорошо относится, – это неправильно.

    Не хочу быть болтуном, как и не был им никогда. Сейчас мы начинаем переговоры — и узнаем, есть ли у них возможность, условно, в августе приехать. Если возможность есть — уверен, что Роман Аркадьевич пойдет мне навстречу. Как и президент "Барселоны". Действительно, больше всего хотелось бы встретиться с "Челси" или "Барселоной", — заключил Гинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2016 07:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 февраля 2016, 14:50

      Е.Л. Гинер прав "Челси" или "Барселона" на открытии стадиона ЦСКА это
      конечно праздник. Удачи!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir-7 20 февраля 2016, 17:43

      Тогда пусть заранее договорится и о приемлемом счёте, ага.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 20 февраля 2016, 18:09

      Ну он же не ты. Не дурак то бишь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11