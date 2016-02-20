Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гинер: «Свой стадион у нас будет заполняться практически полностью»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о строящемся стадионе армейского клуба.

    "Мое субъективное мнение – свой стадион у нас будет заполняться практически полностью. К нам и подъездные пути удобные, и метро рядом. Не надо ехать на электричке, при том что мы стараемся облегчить участь наших болельщиков в Химках. Но все равно это не то. Домашний стадион – он все равно домашний. Надеюсь, что абонементы у нас будут переходить от отца к сыну, от сына – к внуку.

    Мы очень хотим провести первый матч на своем стадионе уже в нынешнем сезоне – в мае или даже в апреле. Если строители выполнят свои обязательства и все нам сдадут. С "Тереком" игра или с "Краснодаром", не имеет значения. Главное, повторюсь, – чтобы было сравнительно небольшое число приезжих болельщиков. Думаю, и "Спартак" очень правильно сделал, когда в прошлом сезоне попросил перенести матч первого круга против нас с еще совсем новой "Открытие Арены" в Химки. Мы тогда пошли ему навстречу. В проведении же матча с "Тереком" или "Краснодаром" на нашем стадионе проблем не вижу", – сказал Гинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 февраля 2016, 14:58

      Вот они антиболельщики, сразу тут как тут,всегда найдут дерьмо в любом
      высказывании. Но это у них всегда в голове,поэтому их ненавидят все
      болельщики других команд.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir-7 20 февраля 2016, 17:38

      Хорошо, что ты сам признал наличие дерьма в высказываниях Гинера.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 20 февраля 2016, 18:10

      Такие, как ты, найдут его там, где его нет и быть не может по определению

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11