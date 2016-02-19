Кэррик: «Манчестер Юнайтед» может все исправить в ответном матче»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланда" (1:2).

"Наша игра просто неприемлема. Мы были недостаточно хороши. Наша игра была далека от идеала. Большую часть проблем мы создали себе сами. Мы должны были побеждать, но теперь разочарованы. Впрочем, мы можем все исправить в ответном матче. Это будет нелегко, но дома мы можем добиться приемлемого результата и пройти в следующий раунд", – сказал Кэррик.

Ответный матч "Манчестер Юнайтед" - "Мидтьюлланд" состоится 25 февраля.