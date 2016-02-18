«Удинезе» отказался от проведения товарищеского матча с «Тереком»

Главный тренер грозненского «Терека« Рашид Рахимов рассказал, что итальянский клуб «Удинезе« отказался от запланированного товарищеского матча с его командой.

«Информацию от итальянской стороны об отказе от проведения матча мы получили за два часа до его начала, что вызывает огромное удивление и возмущение. При этом приводятся такие нелепые причины, как плохое состояние поля. Очень важно, что все соответствующие документы, как разрешение УЕФА о проведении матча, разрешение Федерации Футбола Италии, разрешение нашей Федерации Футбола, «match agreement», подписанный руководителями клубов, у нас имеются. Естественно, мы подключили к этой ситуации дисциплинарный комитет УЕФА. Думаю, что данное решение «Удинезе» о срыве матча вредит имиджу клуба и всего итальянского футбола.

Все соответствующие документы подписаны до начала нашего итальянского сбора. В таких случаях, это международный матч, и без официальных документов он не осуществляется. И за два часа до начала такие матчи по чьей-либо прихоти не отменяются», – сказал Рахимов.