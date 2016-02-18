РФС наказал «Ростов» за долг перед «Рубином»

РФС вынес свой вердикт в отношении "Ростова", который не выполнил своих обязательств по аренде Сердара Азмуна из "Рубина". Об этом сообщил председатель Палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов .

"Мы рассмотрели заявление футбольного клуба "Рубин" о применении санкций в отношении футбольного клуба "Ростов" за неисполнение решения палаты. Речь идет о выплате по трансферному контракту футболиста Азмуна.

В отношении "Ростова" применена санкция в виде штрафа", – сказал Ляхов.

Напомним, что Азмун перешел в "Ростов" в июле 2015 года.