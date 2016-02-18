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    Литманен: «Задача Клоппа как раз вернуть команду в топ»

    Легендарный финский форвард Яри Литманен считает, что руководство "Ливерпуля" сделало верную ставку на приглашение Юргена Клоппа.

    "Мне кажется, что Клопп - это отличный выбор для "Ливерпуля". Я с большим уважением отношусь к Юргену. Но сейчас его команда находится в том же положении, что и "МЮ" - им нужно больше высококвалифицированных футболистов. Да, у них в заявке может быть 24-25 игроков, но сколько из них реально хорошего уровня, топ? Хотя может и сам "Ливерпуль" сейчас не является грандом в Англии, но он должен быть в топе. Задача Клоппа как раз вернуть команду на законное место", - рассказал Литманен.

    Полное интервью с Яри Литманена вы можете прочитать на страницах "Бомбардира".

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2016 11:42
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