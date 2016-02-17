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    Балахнин: «Мы не будем обращать внимания на поступок Тарасова. Он только делает ему честь»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Напомним, Тарасов продемонстрировал майку с изображением Путина после матча Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

    "Тренерский штаб сборной при формировании команды не будет обращать внимание на этот поступок Тарасова. Игра футболиста – самый главный критерий. На мой взгляд, это только делает ему честь, что он любит свою страну, любит своего президента", – сказал Балахнин.

    Источник: ТАСС

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    17.02.2016 20:44
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 февраля 2016, 12:54

      Балахнин видно не силён головой думать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 февраля 2016, 05:38

      ёпть,а если кто трусы с изображением обамы продемонстрирует?его что сразу бомбить начнут?)

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 18 февраля 2016, 04:34

      Что ж он не любит президента в матчах РФПЛ? Боится что свои же болельщики дерьмом закидают?

      1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 18 февраля 2016, 00:47

      Хоть кто то сказал нормальную речь из всех...

      0
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      Рейтинг: +5

      За Питер и ЗЕНИТ. 17 февраля 2016, 23:13

      Уе..бан полный.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 февраля 2016, 22:56

      Любит Родину и любит президента-да это млядь НЕСОВМЕСТИМЫЕ вещи.Не сравнивай берёзки и Л.Н.Толстого с каким-то персонажем из...(лучше промолчу, а то точно на статью наговорю)))

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > андрей андреев 17 февраля 2016, 23:12

      А если по раздельности, не совмещая, а? Ахахах!

      -1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 февраля 2016, 22:54

      А вот его клуб обратил внимание,пообещав его оштрафовать!

      2
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > nemolod 17 февраля 2016, 23:13

      Клуб - сторона заинтересованная, ага.

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 17 февраля 2016, 22:19

      вот это по-нашему) пусть давятся там от бессильной злобы) я лично по-доброму поржал с этой ситуации, Тарасов-молоток)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > JI e x a 17 февраля 2016, 23:11

      Согласен,а эти истерички пусть заткнутся

      -1
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > JI e x a 17 февраля 2016, 23:15

      Да если б на этом сайте одни русские были,думаю всю так писали,но тут всякого говна навалом!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > JI e x a 17 февраля 2016, 23:15

      Поржал и я, вот только Тарасов - киянка, ага. Я уважаю его поступок, но не вкус.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > джон базелон 17 февраля 2016, 23:46

      Как говорили мои друзья-Калиновский(немец).Гото
      ватенко(хохол) и Аккерман(еврей)-"слишком мало нас русских осталось в России))))".И это не шутка-это было лет 5 назад

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 17 февраля 2016, 20:49

      Еще один придурок...

      4
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      Рейтинг: +5

      За Питер и ЗЕНИТ. > edw7777 17 февраля 2016, 23:12

      Уебан полный.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > За Питер и ЗЕНИТ. 17 февраля 2016, 23:16

      А если в Зенит пригласят?

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Aztec58 18 февраля 2016, 00:47

      Сразу хорошим станет,они в Питере такие.Дзюбу хаяли по всякому,а сейчас поют на стадионе о нем.Кокорина уже полюбили,мол это он в Динамо говном был,у нас отмоется!

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