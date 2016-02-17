Балахнин: «Мы не будем обращать внимания на поступок Тарасова. Он только делает ему честь»

Тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Напомним, Тарасов продемонстрировал майку с изображением Путина после матча Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

"Тренерский штаб сборной при формировании команды не будет обращать внимание на этот поступок Тарасова. Игра футболиста – самый главный критерий. На мой взгляд, это только делает ему честь, что он любит свою страну, любит своего президента", – сказал Балахнин.