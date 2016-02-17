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    Халк хочет вернуться в Португалию

    Нападающий "Зенита" Халк заявил, что он хотел бы когда-нибудь вернуться в Португалию.

    "Я слежу за португальским чемпионатом и болею за "Порту". У команды не очень хорошо идут дела в этом сезоне, но благодаря победе над "Бенфикой" она может прийти в себя. Я хотел бы вернуться в Португалию, чтобы поиграть там еще. Впрочем, я не знаю, когда это произойдет. Мой контракт с "Зенитом" действует еще 3,5 года", - сказал Халк.

    Напомним, что Халк перешел в "Зенит" из "Порту" в 2012 году, провел за российский клуб 132 матча и забил 65 голов.

    Источник: O Jogo

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    17.02.2016 12:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 февраля 2016, 19:07

      бенфика халка еще перед матчем выкупила

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 февраля 2016, 17:58

      Они просрали а им отпуск до понедельника ну не бред ли только с отпуска и опять пусть тренируются по воротам бить а не пейнтбол играть миллионры гребаные

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 февраля 2016, 17:56

      в Порту с АВБ пусть валят Дзюбу обратно в Спартак или Ростов а вообще разогнать всю команду начать как Динамо с молодежью а то уже надоело смотреть на это уе...ще

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 февраля 2016, 16:17

      Как-то незаметно он 65 штук наколотил. Молоток. Ещё тридцать пять раз попасть, и мы тебя бесплатно отпустим

      2
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    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 17 февраля 2016, 15:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нет уж,попал на помойку-терпи.

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 17 февраля 2016, 14:15

      В бенфику

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 февраля 2016, 13:56

      Опять наверное прямо на футбольном поле договаривался о переходе.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 февраля 2016, 12:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      так и загнется в этом проекте

      -10
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 17 февраля 2016, 12:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вали прям сейчас

      -4
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