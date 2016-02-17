«Спортинг» - «Барселона». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 16-го тура испанского чемпионата состоится матч между "Спортингом" из Хихона и "Барселоной".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спортинг" - "Барселона". Начало в 20:30. Не пропустите!