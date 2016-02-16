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    ЦСКА хочет сыграть с «Барселоной» или «Челси» на новой арене

    ЦСКА намерен летом провести товарищеский матч на своем новом стадионе против "Барселоны" или "Челси". Об этом сообщил президент армейцев Евгений Гинер.

    "Сперва хотели открыть стадион к матчу со "Спартаком" 6 марта, но подумали, что это будет неправильно. Думаю, в весенней части чемпионата проведем на нем два-три более спокойных матча, а летом сыграем товарищеский матч с топ-клубом. Соперник? Хотелось бы "Барселону" или "Челси". Не знаю, какие у них планы, ведь такие клубы обычно расписывают все на годы вперед. Будем вести переговоры.

    Я не хочу упрекать "Спартак", но пригласить, например, "Партизан", потому что у нас дружественные отношения, – это не то. Открытие стадиона бывает раз в 50-60 лет, поэтому хочется чего-то особенного. "Барселона" или "Челси" – это запомнится", – сказал Гинер.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.02.2016 20:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 17:03

      Спартак пригласил братьев - и это не была коммерция. А Гинер банально хочет нарубить бабла, ага, на фиг ему партизаны-побратимы.

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 17 февраля 2016, 06:09

      Память у Гинера плохая. Изначально, на "Открытие Арена" должно было состояться дерби всея СССР.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 февраля 2016, 20:35

      И кому нужна эта товарищеская показуха?????

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > APchelov 16 февраля 2016, 21:10

      А ты и не ходи.

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