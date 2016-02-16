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    Marca: Испания может пропустить Евро-2016

    Королевская испанская футбольная федерация намерена ходатайствовать об исключении своей национальной команды из списка участников предстоящего чемпионата Европы, который состоится во Франции летом текущего года.

    Дело в том, что президент организации Анхель Мария Вильяр подозревается в причастности к проведению незаконных платежей на счета двух неназванных испанских клубов.

    По информации источника, организация будет требовать дисквалификации сборной, если в отношении Вильяра откроют дело. На сегодняшний день два заместителя председателя федерации подписали письмо, в котором они обвиняют правительство Испании во вмешательство в дела ведомства, что запрещено по уставу ФИФА.

    Источник: Football Espana

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    16.02.2016 18:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1055

      3ton 16 февраля 2016, 21:39

      друзья Переса )) левые пенальти и удаления теперь могут пропасть . сколько же липовых очков не досчитаются сливочные

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 16 февраля 2016, 21:28

      Путь в чемпионы для албанцев открыт.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 16 февраля 2016, 21:05

      Барса и Реал!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      ipkans 16 февраля 2016, 19:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -6
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      Рейтинг: +74

      liver2015 16 февраля 2016, 18:45

      барса и реал скорее всего

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 февраля 2016, 18:42

      Тогда чемпионами точно станут немцы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > Asbjorn 16 февраля 2016, 21:02

      Согласен. Сам хотел это написать)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Inks 16 февраля 2016, 18:41

      Интересно, какие же это 2 клуба))

      -2
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