Marca: Испания может пропустить Евро-2016

друзья Переса )) левые пенальти и удаления теперь могут пропасть . сколько же липовых очков не досчитаются сливочные
Королевская испанская футбольная федерация намерена ходатайствовать об исключении своей национальной команды из списка участников предстоящего чемпионата Европы, который состоится во Франции летом текущего года.
Дело в том, что президент организации Анхель Мария Вильяр подозревается в причастности к проведению незаконных платежей на счета двух неназванных испанских клубов.
По информации источника, организация будет требовать дисквалификации сборной, если в отношении Вильяра откроют дело. На сегодняшний день два заместителя председателя федерации подписали письмо, в котором они обвиняют правительство Испании во вмешательство в дела ведомства, что запрещено по уставу ФИФА.