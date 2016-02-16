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    Шевченко: «Сборная Украины — это большая ответственность для меня»

    Известный в прошлом украинский футболист Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение на должность одного из тренеров национальной сборной Украины.

    "Я благодарен Михаилу Фоменко за предоставленный шанс. Для меня это большая ответственность. Я начинаю свое возвращение в большой футбол в роли тренера после четырех лет отпуска.

    Весь тот опыт, который у меня есть, я должен попробовать перенести в роли тренера и помочь игрокам выйти уже на совершенно другой уровень. Мои обязанности в сборной? Все, что будет требоваться от меня, я буду выполнять, ведь главный тренер – это модератор и организатор всех действий", — сказал именитый футболист.

    Источник: Xsport

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    16.02.2016 12:06
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