Нападающий «Тюмени»: «В команде Сапогова приняли»

Нападающий "Тюмени" Хасан Мамтов рассказал, как игроки отнеслись к появлению в команде форварда Алексея Сапогова, который принял решение о возобновлении карьеры игрока. В настоящее время он проходит просмотр в стане сибиряков.

"Он прибыл на просмотр. Тренеры решат, останется Алексей или нет. Он долго не играл. Нужно набрать форму. Команда его приняла", – отметил Мамтов.

Напомним, что в сегодняшнем поединке Кубка ФНЛ против "Спартака-2" Сапогов уже успел отметиться забитым мячом.