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    Нападающий «Тюмени»: «В команде Сапогова приняли»

    Нападающий "Тюмени" Хасан Мамтов рассказал, как игроки отнеслись к появлению в команде форварда Алексея Сапогова, который принял решение о возобновлении карьеры игрока. В настоящее время он проходит просмотр в стане сибиряков.

    "Он прибыл на просмотр. Тренеры решат, останется Алексей или нет. Он долго не играл. Нужно набрать форму. Команда его приняла", – отметил Мамтов.

    Напомним, что в сегодняшнем поединке Кубка ФНЛ против "Спартака-2" Сапогов уже успел отметиться забитым мячом.

    Источник: ФНЛ

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    15.02.2016 21:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      Vadimlazarev 16 февраля 2016, 13:37

      Думал что ему окончательно сломали карьеру

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      bacardi023 15 февраля 2016, 22:07

      красава, давай ,так и до Ювентуса доберется Лешка!

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