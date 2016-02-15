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    Кирилл Комбаров отправился на сборы в составе «Спартака-2»

    Сегодня тренерский штаб и футболисты "Спартака-2" отправятся на сбор в Кипре, причем в составе молодежной команды числится полузащитник Кирилл Комбаров.

    Весь состав:

    Вратари: Вадим Аверкиев, Алексей Козлов и Юрий Щербаков.

    Защитники: Илья Иванов, Олег Красильниченко, Леонид Миронов, Даниил Петрунин, Николай Рассказов, Кирилл Феофилактов, Иван Хомуха, Андрей Шигорев и Константин Щербаков.

    Полузащитники и нападающие: Владлен Бабаев, Назар Гордеочук, Никита Киселев, Кирилл Комбаров, Александр Ломовицкий, Артем Лялюшкин, Илья Мазуров, Дмитрий Маликов, Кирилл Орехов, Владислав Разделкин, Александр Руденко и Борис Цыганков

    Источник: ФК «Спартак»

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    15.02.2016 17:16
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